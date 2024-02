Milano: De Corato (Fd'I), i campi nomadi vanno subito sgomberati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo campo nomadi, "fiore all'occhiello di Palazzo Marino, in particolare della Rozza e di Granelli, da anni è un deposito di biciclette, auto, moto e targhe rubate e zona franca per delinquenti di varia natura". Lo comunica in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, sul ritrovamento della Polizia Locale, nel campo nomadi di via Bonfadini, di alcuni veicoli rubati. "L'Assessore alla Sicurezza del Comune, proprio in quell'insediamento rom, ha fatto fare corsi di educazione civica ed, ancora oggi, sproloquia. Nel corso degli ultimi anni, inoltre, sono stati diversi gli incendi lì, ma il Centrosinistra continua a difendere e tutelare questi nomadi che delinquono", aggiunge De Corato. Lo scorso giugno, "Granelli, si prese i meriti di uno sgombero effettuato dalla Polizia Locale di Milano ma, come abbiamo visto ancora oggi, dopo pochi mesi la situazione è ancora come prima se non peggiorata! In via Bonfadini, infatti, ci sono due campi, uno abusivo ed uno, appunto, autorizzato dal Comune. Milano è circondata da campi nomadi e le notizie di cronaca continuano a dimostrare che, regolari e non, sono fortini dell'illegalità, che vanno subito sgomberati, e chiusi. Il resto è solo "chiacchiere e distintivo", conclude il deputato.(Com)