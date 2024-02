Brasile: evasione da carcere di massima sicurezza, ministro Giustizia coordina operazioni ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia del Brasile, Ricardo Lewandoski, si è recato questa mattina nella città settentrionale di Mossorò, stato di Rio Grande del Nord, per coordinare le operazioni di ricerca di due persone fuggite la settimana scorsa dal locale carcere di massima sicurezza. Una ricerca cui stanno lavorando in modo congiunto, da cinque giorni, agenti della Polizia federale, della Polizia penitenziaria, della Polizia stradale, della Polizia militare del Rio Grande del nord e dalle Forze integrate di contrasto alla criminalità organizzata (Ficco). La fuga è da giorni al centro delle cronache del Paese: Rogerio daSilva Menonca e Deibson Cabral Nascimento sono infatti i primi due detenuti ad evadere dalla rete delle cinque carceri federali, considerati di massima sicurezza, creata nel 2006. Fuggiti il 14, venerdì 16 hanno per qualche ora preso in ostaggio una famiglia, in una casa a circa cinque chilometri dal penitenziario, rubando loro cibo e telefoni cellulari. (Brs)