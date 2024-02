Ucraina: vicepremier Stefanishyna, sigla accordo sicurezza con Usa prima vertice Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina e gli Stati Uniti potrebbero firmare un accordo sulle garanzie di sicurezza prima del vertice della Nato previsto a luglio a Washington. Lo ha detto la vicepremier e ministra dell'Integrazione europea ed euro atlantica dell'Ucraina, Olga Stefanishyna, all'agenzia di stampa “Ukrinform”. "I negoziati più importanti si sono svolti a livello del vice capo dell'ufficio presidenziale Igor Zhovkva. Come sapete, Andriy Yermak è in costante contatto con Jake Sullivan (consigliere per la sicurezza nazionale Usa)", ha affermato la vicepremier. Tuttavia, secondo Stefanishyna, oggi l'Ucraina non si concentra sulla questione delle garanzie di sicurezza, ma sulla collaborazione con il Congresso degli Stati Uniti per prendere una decisione sul finanziamento degli aiuti all'Ucraina. "Dobbiamo prima sopravvivere e poi pensare a come garantire la nostra sicurezza. Dobbiamo proteggere le città ucraine, abbiamo bisogno che i Patriot vengano riempiti di missili. E questa è una questione di vita o di morte. Ecco perché ci stiamo concentrando su questo. E Le garanzie di sicurezza saranno sicuramente firmate", ha detto la vicepremier. (Kiu)