Lavoro: Bombardieri (Uil), non c’è tavolo su sicurezza da molti mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci spiace molto che la ministra Calderone si sia piccata per la nostra osservazione, ma che non ci sia un tavolo sulla sicurezza sul lavoro da molti mesi a questa parte, è un dato di fatto inoppugnabile. Lo dichiara in una nota Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil. “Peraltro, anche agli altri tavoli ai quali la ministra partecipa, come quelli per Ilva e Tim, non ci pare che si stiano producendo risultati degni di nota. L’attenzione che il governo e la ministra stanno riservando alla sicurezza sul lavoro è certificata dagli inesistenti interventi in manovra e dal numero degli incontri che si sono svolti con le parti sociali: l’ultima convocazione risale addirittura allo scorso mese di luglio. Un silenzio assordante, nonostante sia stata presentata unitariamente una piattaforma sul tema sin dal novembre del 2021”, aggiunge. (Rin)