Serbia: Vucic, con morte Navalnyj nostra posizione a livello internazionale sarà più difficile

- La posizione della Serbia a livello internazionale sarà ancora più difficile a causa della morte di Aleksej Navalnyj, il dissidente russo morto venerdì scorso mentre si trovava in stato di detenzione. Lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic all'emittente “Tv Prva”, secondo cui non si tratterà di azioni di forza o di sanzioni, ma di colpire l'immagine della Serbia. “Non ho dubbi sul fatto che la nostra posizione sarà ancora più difficile" ha sottolineato Vucic. Aggiungendo in riferimento a Navalnyj che “certamente è tragico quando un uomo così giovane perde la vita". (Seb)