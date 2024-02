Energia: in Regione Lazio tavolo decarbonizzazione Civitavecchia coordinato da vicepresidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 19 Febbraio, presso la Regione Lazio, si riunirà il tavolo sul "Phase out" dal carbone e la dismissione della centrale Enel. L'obiettivo dell'incontro è quello di verificare l'avanzamento lavori sulle progettualità strategiche in vista del secondo incontro al Mimit con il sottosegretario Fausta Bergamotto. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. All'ordine del giorno - prosegue la nota - i temi dello sviluppo infrastrutturale, del Porto e della logistica, i progetti dell'eolico offshore e delle energie rinnovabili. Parteciperanno al tavolo, oltre alle parti sociali, il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, l'assessore Francesco Serpa, l'on. Alessandro Battilocchio, Davide Bordoni di Ram, Logistica, Infrastrutture e Trasporti spa, i rappresentanti di Enel, Eni e del ministero dell'Ambiente. I lavori saranno coordinati dal vicepresidente Roberta Angelilli, con la presenza dell'assessore all'Urbanistica e alle Politiche del mare, Pasquale Ciacciarelli e l'assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi. Per il Consiglio regionale - conclude la nota - parteciperanno il presidente della commissione Affari europei, Manuela Mari e il vicepresidente della Commissione per lo Sviluppo economico, Marietta Tidei. (Com)