Firenze: Sereni (Pd), non basta cordoglio, governo risponda a nostra proposta

Viceministra degli Affari Esteri e dellaCooperazione Internazionale

24 luglio 2021

- Di fronte alla ennesima e gravissima strage di lavoratori in un cantiere edile non ci si può fermare alle parole di cordoglio e di dolore. Così in una nota Marina Sereni, della segreteria nazionale del Pd. “Bene ha fatto la segretaria del nostro partito Elly Schlein a proporre al governo un confronto serio su una proposta precisa: adottare anche per i cantieri privati le tutele previste per quelli pubblici, a partire dal contratto di lavoro che deve essere quello dell'edilizia, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Anche in termini di prevenzione si può e si deve fare di più, nei luoghi di lavoro pubblici e privati, impegnando le professionalità specifiche previste dal nostro ordinamento universitario, come i i Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (Tpall) che hanno giustamente in queste ore ribadito l'importanza delle loro competenze affinché la cultura della sicurezza nel lavoro si affermi sconfiggendo la logica del contenimento dei costi fatto sulla pelle dei lavoratori", aggiunge. (Rin)