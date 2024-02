Scuola: Valditara su iscrizioni, cresce domanda percorsi innovativi e orientati al lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultima settimana le scuole hanno continuato a lavorare per inserire le domande di iscrizione per l'anno scolastico 2024-25 presentate direttamente in sede, in via cartacea, dalle famiglie. E' quanto si legge in una nota del ministero dell'Istruzione e del Merito. I dati finali evidenziano una accresciuta preferenza per i percorsi tecnici e professionali della filiera 4+2. In dettaglio - continua la nota - la percentuale di scelta dei nuovi quadriennali di filiera rispetto al totale degli iscritti all’istruzione tecnica è salita allo 0,89 per cento e allo 1,06 per cento per il professionale. Il dato conferma inequivocabilmente il gradimento per la sperimentazione della nuova filiera anche alla luce del confronto con la diversa sperimentazione dei quadriennali di cui al decreto ministeriale numero 344/2021 che al suo esordio capitalizzò lo 0,28 per cento di iscrizioni agli istituti tecnici, percentuale salita allo 0,41 per cento nell'anno scolastico 2023/2024 a fronte di appena lo 0,17 per cento di iscritti ai professionali sperimentali e allo 0,53 per cento per i tecnici e 0,18 per cento per i professionali della vecchia sperimentazione per l'anno scolastico 2024/2025. (segue) (Com)