Roma: non si fermano all’alt e tentano la fuga in auto, denunciate 2 persone a Tor Bella Monaca

- Non si sono fermate all’alt degli agenti di polizia e hanno tentato di fuggire a bordo di un’auto. Per questo, due ragazzi italiani di 19 e 20 anni sono stati denunciati a Roma per resistenza a pubblico ufficiale e violazione del codice della strada. È successo questa notte, quando il personale della Romanina ha notato un’auto in transito con a bordo due ragazzi. Gli agenti hanno intimato l’alt ai due, che alla vista degli operanti hanno accelerato e tentato la fuga. È seguito un breve inseguimento terminato in via dell’Archeologia, nel quartiere Tor Bella Monaca. Qui gli agenti hanno sparato due colpi di pistola che hanno forato la ruota dell’auto sulla quale viaggiavano i due ragazzi. A quel punto, i due hanno proseguito la fuga a piedi, ma sono stati raggiunti, bloccati e denunciati dagli agenti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia scientifica per i rilievi. Non ci sono stati feriti.(Rer)