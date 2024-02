Ex Ilva: Urso, ArcelorMittal non intende mettere risorse, giusto che il Paese si riappropri del sacrificio di intere generazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- L’investitore straniero, ArcelorMittal, “che guida l’azienda che ha la maggioranza delle azioni non intende mettere risorse nell’azienda”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made In Italy, Adolfo Urso, a margine dell’inaugurazione di Micam, il salone internazionale delle calzature e di altre fiere concomitanti, a Fieramilano Rho. Quindi “è chiaro che se colui che guida l’azienda, colui che ha la maggioranza azionaria, colui che dovrebbe essere il partner industriale di un socio pubblico, un socio finanziario, Invitalia, che è minoritario, non intende investire sull’impresa, io credo che sia giusto che il paese si riappropri di quello che è il frutto del lavoro, del sacrificio di intere generazioni”, ha concluso Urso. (Rem)