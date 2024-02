Nucleare: Stubb, fiducia in dialogo fra Usa, Russia e Cina per negoziato entro 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono convinto che un dialogo fra Stati Uniti, Russia e potenzialmente la Cina possa portare a a sedersi al tavolo per un negoziato sul nucleare prima del 2026. Lo ha detto il presidente eletto della Finlandia Alexander Stubb intervenendo ai lavori della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Nel 2026, infatti, scadrà la validità del Trattato sul controllo degli armamenti nucleari, il cosiddetto New Starti, siglato da Usa e Russia nel 2011. “Dall'inizio della guerra in Ucraina, Putin ha iniziato a usare una retorica basata sulle armi nucleari”, ha ricordato il presidente eletto finlandese, sottolineando come la questione sia quindi centrale nel dibattito internazionale. Stubb ha parlato anche dello Spazio, definito “un ambito completamente inesplorato”. “Penso che debba essere l'ambito, nel comparto difesa, che dovrebbe essere ritenuto prioritario”, ha detto Stubb. (Res)