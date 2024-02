Spagna: riunione fra commissario Ue Reynders, governo e popolari su Consiglio magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, avrà un nuovo incontro domani con il ministro della Presidenza e della Giustizia, Felix Bolanos, e il vicesegretario per l'azione istituzionale del Partito popolare, Esteban Gonzalez Pons, per cercare di sbloccare il rinnovo del Consiglio generale della magistratura (Cgpj). Al termine del primo incontro del 31 gennaio scorso, Reynders aveva dichiarato che tutte le parti si sono "chiaramente impegnate" a collaborare per garantire l'applicazione della raccomandazione della Commissione. Nella riunione di domani, dunque, l'obiettivo sarà di fare il punto sui possibili progressi compiuti. In diverse occasioni, la Commissione ha raccomandato alla Spagna di procedere "in via prioritaria" al rinnovo dell'organo di governo dei giudici e di avviare il processo di riforma del suo sistema di nomina per allinearlo agli standard europei che prevedono l'elezione tra pari. Il commissario, che ha accettato il ruolo di facilitatore dopo essersi consultato con la presidente dell'esecutivo Ue Ursula von der Leyen, ha spiegato di aver assunto il compito dopo aver notato che ci sono dichiarazioni pubbliche delle due parti che indicano che sono disposte a riavviare i negoziati sotto la supervisione di Bruxelles. (Spm)