Imprese: al via Micam a Milano, sostenibilità e Made in Italy focus fiere della moda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un hashtag che è tutto un neologismo: Greatify. Una parola costruita sull’aggettivo great e sul suffisso “ify”, usato con nomi e aggettivi per formare verbi che contengono il concetto di “fare” o “divenire”. Perché è proprio questo che sono le fiere: il luogo d’eccellenza per aprire nuovi mercati, sviluppare il business e soprattutto rappresentare tendenze, quelle del mercato che verrà. Creatività e innovazione sono fondamentali in un panorama commerciale caratterizzato dal Vuca (acronimo anglofono per volatilità, incertezza, complessità e ambiguità) cui fa riferimento il mondo del project management, il mantra che vale anche per le fiere. (segue) (Com)