Imprese: al via Micam a Milano, sostenibilità e Made in Italy focus fiere della moda (2)

- Ed è proprio sui valori di innovazione ed eccellenza che si fonda e che continua la sinergia tra le 6 fiere del mondo della moda che anche per questa edizione di febbraio uniscono le proprie sinergie e si presentano al mercato tutte insieme. Sono Micam, Salone internazionale delle calzature, Mipel, Salone internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio moda, Theonemilano, Salone dell’Outerwear e dell’Haute à-Porter, Lineapelle, rassegna internazionale dedicata ai settori pelli, accessori, componenti, sintetico, tessuti e modelli per calzatura, pelletteria, abbigliamento e arredamento, Milano Fashion&Jewls l’appuntamento dedicato all’eccellenza del bijoux, del gioiello e dell’accessorio moda – e fanno da cassa di risonanza a 2.951 brand e a tendenze moda che, nella specificità dei diversi comparti, hanno linee guida comuni. A loro si aggiunge, inserito nel contesto di Lineapelle, l’area promozionale di Simac Tanning Tech, il salone punto di riferimento per il settore delle tecnologie per la calzatura, pelletteria e concia che si terrà in settembre ‘24 con oltre 300 espositori. (segue) (Com)