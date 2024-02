Imprese: al via Micam a Milano, sostenibilità e Made in Italy focus fiere della moda (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondamentali per i Buyer in visita le tendenze moda, vere e proprie occasioni di tracking per novità e sintesi dei cambiamenti per tutti i comparti. Intanto i macrotemi: in primis la sostenibilità. Concreta, frutto di diverse competenze che lavorano in sinergia in un colloquio trasversale a tutto il sistema moda, per aiutare le aziende a restare sul mercato allargato che l’Europa sta delineando. I materiali sono così apparentemente tradizionali, ma sostenibili, i prodotti sperimentali e solo a prima vista semplici. Mondi diversi, come moda e sport, si mescolano, spinti dall’amore per la scoperta, nel rispetto di persone e ambiente. Secondo macrotema: l’esperienza dei sensi. Vedere, toccare, sentire… il 2024 segnerà un nuovo amore per lo shopping nei negozi “reali”, con tutta l’importanza dell’acquisto fisico e dell’interazione umana e diretta. I sensi potenziano la conoscenza, in un’esplorazione del mondo moda non solo fisica e materica, ma anche creativa e concettuale. La stessa che si attiva in fiera, nell’incontro fra domanda dei Buyer e offerta delle aziende. Un macrotrend che è anche un omaggio alla manualità e alla bellezza del fare. Terzo macrotema: il futuro positivo. Pensare che domani sarà migliore di oggi e lavorare per raggiungere l’obiettivo. Essere positivi e proattivi nella ricerca di una nuova normalità e di una creatività che evita il surplus e l’abbondanza per concentrarsi sulla concretezza. La fattura, che deve necessariamente essere di qualità. Tutto va “fatto bene”, con il taglio giusto e materiali di pregio. Sono scarpe stringate, mocassini d’antan, cappotti lunghi e dritti in tessuto, shearling o pelliccia, maglioni lavorati a grossi punti tradizionali, bijoux che disegnano cammei contemporanei, per creare un'affascinante riflessione sull'individualità umana, borse rigide, costruite con forme geometriche e spigoli definiti che rispecchiano una femminilità incisiva e di carattere. (segue) (Com)