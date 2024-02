Imprese: al via Micam a Milano, sostenibilità e Made in Italy focus fiere della moda (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Lineapelle, infine, uno sguardo sulla stagione primavera/estate 2025: il salone è infatti dedicato alle materie prime, espone pelli, materiali e accessori per la moda e non prodotto finito e di conseguenza in contro stagione rispetto agli altri. Le sue tendenze hanno un titolo evocativo: “Vuja De”, cioè il contrario di “Deja Vu”. Un invito a liberare l’immaginazione, un inno al cambiamento e a vivere le situazioni consuete come se si vedessero per la prima volta, per cambiare il punto di vista e immaginare una nuova prospettiva. Importante, in termini di pre-registrazioni, la risposta dei compratori dall’Italia e dai diversi mercati: per quanto riguarda il mercato internazionale le performance migliori dei Paesi europei provengono da Germania, Francia, Regno Unito, Grecia e Spagna; significativo anche l’interesse di Paesi più lontani come Corea del Sud, Giappone, Usa e Kazakistan. (Com)