Sardegna 2024: Barelli (FI), elezioni determinanti per garantire la crescita

- "Pattada oggi è il Comune al centro dell'attenzione della politica della Sardegna e del Paese. Nell'incontro di oggi con i cittadini e gli imprenditori del territorio è stata messa in luce la strada da percorrere per agganciare la crescita e garantire un futuro di benessere per i nostri giovani e per l'intera comunità. L'importante manifestazione è stata suggellata dalla partecipazione - da remoto - del segretario nazionale di Forza Italia, e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, che ha approfondito il tema della necessaria completa integrazione socio economica e territoriale nel contesto non solo nazionale, ma anche europeo". Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. "Le elezioni regionali in Sardegna sono un passaggio fondamentale per dare al centro destra di governo la rinnovata propulsione e far sì che la Sardegna sia il fiore all'occhiello dell'Italia - ha continuato il parlamentare -. Con il collega Pietro Pittalis sono stati indicati gli impegni a favore degli agricoltori e degli allevatori, il cui lavoro è fondamentale per lo sviluppo del territorio". (Rin)