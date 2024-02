Lavoro: Schlein, aumentare ed incentivare occupazione femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo bisogno, in questo Paese, di aumentare ed incentivare l’occupazione femminile. È il contrario di quello che sta facendo questo governo nazionale che anche negli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza sta sacrificando proprio quelle clausole che il Pd aveva inserito per sostenere l’occupazione giovanile e quella femminile". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, da Vasto, in Abruzzo. (Rin)