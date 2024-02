Lavoro: Schlein, estendere anche nel privato tutele Codice appalti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci stringiamo nuovamente alle famiglie" delle vittime dell'incidente sul lavoro di Firenze, "ma il cordoglio non basta. Bisogna che le istituzioni intervengano. Sappiamo che il governo vuole preparare alcune misure, in questa settimana, per un Consiglio dei ministri. Il Partito democratico rivolge, quindi, un appello al governo affinché adotti delle misure che riparino agli errori che hanno commesso. Noi chiediamo di riuscire ad estendere anche nel privato le tutele previste nel Codice degli appalti pubblici, in particolare chiediamo che sia esteso il divieto di fare ribasso sul costo del lavoro e sui costi legati alla sicurezza dei luoghi di lavoro". Lo ha affermato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, da Vasto, in Abruzzo. "Chiediamo che si estenda anche al privato l’obbligo di utilizzo del contratto edile, firmato dalle associazioni più rappresentative. Chiediamo che ci sia una parità normativa e retributiva tra appalto e sub appalto”, ha aggiunto la leader del Pd. (Rin)