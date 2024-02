Abruzzo 2024: Schlein, si può creare una alternativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni volta che veniamo ci rendiamo conto delle assenze del presidente della Regione, Marsilio". Lo ha affermato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, da Vasto, in Abruzzo. "Si può creare una alternativa - ha aggiunto la leader del Pd -. Si può investire nella sanità pubblica, si può avere un presidente che fa la battaglia per la sanità pubblica e che non piega la testa ai diktat del suo partito, da Roma, si può avere un presidente che si cura in Abruzzo: quel presidente è Luciano D'Amico e noi siamo qui per sostenerlo con grande convinzione". (Rin)