Navalnyj: Lula, inutile formulare accusare prima che si concludano le indagini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha invitato l'opinione pubblica a non avere fretta nell'attribuire la responsabilità del caso di Aleksej Navalnyj, il dissidente russo deceduto venerdì in una colonia penale. Il governo brasiliano non si è pronunciato sulla morte di Navalnyj per "una questione di buon senso" ha detto Lula in questi giorni in visita ad Addis Abeba, Etiopia. "Se la morte del dissidente è sospetta, la prima cosa che dobbiamo fare è un'indagine per sapere di cosa è deceduto. L'uomo è morto in carcere, non so se era malato o aveva qualcos'altro. Aspettiamo che i medici legali dicano se è morto per questa o quella causa", ha spiegato il presidente brasiliano. "Capisco gli interessi di chi accusa", ma giudicare senza un'indagine, sarebbe "banalizzare" i fatti. "Se adesso adesso tu pensi che a dare l'ordine sia stato non so chi, ma non è stato, dopo chiederai scusa?", ha chiosato Lula. (Brs)