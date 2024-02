Germania: mertedì nuovo sciopero del personale di terra di Lufthansa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il personale di terra della compagnia aerea tedesca Lufthansa sciopererà martedì. Lo ha riferito il sindacato Ver.Di, annunciando una nuova manifestazione che colpirà il settore dei trasporti tedesco mentre i lavoratori chiedono più salari. Lo sciopero inizierà alle 4 di martedì e terminerà alle 7:10 di mercoledì, ha riferito il sindacato. Gli aeroporti interessati saranno Francoforte, Monaco, Amburgo, Berlino, Duesseldorf, Colonia e Stoccarda. Uno sciopero analogo ha causato la cancellazione di 900 dei 1.000 voli previsti all'inizio di febbraio, colpendo circa 100 mila passeggeri. Il braccio dei servizi di terra è tra diversi gruppi di lavoratori di Lufthansa nelle trattative sugli accordi di contrattazione collettiva. Il sindacato Ver.Di chiede un aumento salariale del 12,5 per cento per 25 mila lavoratori del personale di terra, ovvero almeno 500 euro al mese in più per un periodo di 12 mesi, più un pagamento una tantum di 3 mila euro mirato a compensare l'inflazione. (Geb)