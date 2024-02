Autonomia: Foti (Fd’I), Schlein glissa pavidamente domande su De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A domanda diretta, il segretario Pd Schlein ha preferito glissare pavidamente in merito agli insulti che il premier Meloni ha ricevuto da De Luca, imbarazzante compagno di merende della 'ditta'". Così in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. “Vista l'odierna visita elettorale del segretario Pd, Elly Schlein, in Abruzzo, viene da chiedersi cosa succederebbe se il governatore Marsilio l'apostrofasse ‘str...’. Chissà cosa direbbero gli esponenti del Pd. Sarebbero d'accordo, conniventi e quindi silenziosi, oppure insorgerebbero - come sarebbe giusto che fosse - di fronte a tali inaccettabili insulti?”, aggiunge. (Rin)