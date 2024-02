Roma: arrestate 2 persone a Ostia, erano ricercate per reati contro il patrimonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati fermati dalla polizia di Stato a Ostia per un controllo mentre erano a bordo di un'auto, e dagli accertamenti è emerso che erano gravati da un provvedimento di carcerazione per reati contro il patrimonio. Per questo, nella serata dello scorso 14 febbraio, i poliziotti del distretto Lido di Roma, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati predatori, in piazza Gasparri, hanno arrestato due uomini di 49 e 50 anni, georgiani, risultati destinatari di un ordine di esecuzione per la carcerazione. In particolare, gli agenti hanno effettuato un controllo ad un'autovettura con targa polacca con a bordo tre persone e, da accertamenti esperiti, è emerso che due di essi, un 49enne e un 50enne, erano gravati da un provvedimento per la carcerazione. I due sono risultati destinatari rispettivamente di due ordini di esecuzione per la carcerazione, emessi dalle Procure presso i Tribunali di Roma e Prato, dovendo espiare uno, una pena di 6 anni, 1 mese e 9 giorni mentre, l'altro dovrà scontare 1 anno, 3 mesi e 11 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio. Inoltre, per uno dei due georgiani, l'identificazione tramite impronte digitali ha consentito di accertare che l'ordine di carcerazione era stato emesso nei confronti di un alias utilizzato dallo stesso per sfuggire alla cattura. Per tali motivi, entrambi sono stati arrestati e associati nel carcere di Rebibbia. (Rer)