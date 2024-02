Gaza: Lula accusa Israele di "genocidio", nella storia unico precedente è Hitler con ebrei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha accusato Israele di commettere un "genocidio" nella Striscia di Gaza, evocando un paragone con lo sterminio degli ebrei in Germania. "Quanto sta accadendo nella Striscia di gaza, con il popolo palestinese, non si è mai verificato in nessun momento storico. In realtà si è verificato quando (Adolf) Hitler ha deciso di uccidere gli ebrei", ha detto Lula nel corso di una conferenza stampa tenuta ad Addis Abeba, Etiopia. "Il Brasile continua ad essere solidale con il popolo palestinese. Il Brasile ha condannato Hamas, ma non può non condannare quanto l'esercito di Israele sta facendo nella Striscia di Gaza", ha aggiunto. Quella in atto "non è una guerra di soldati contro altri soldati. È una guerra di un esercito altamente preparato contro donne e bambini", ha detto il presidente citato dai media internazionali. (Brs)