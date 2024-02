Ucraina: Lecornu, Francia consegnerà droni kamikaze nelle prossime settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Francia consegnerà dei droni kamikaze all’Ucraina nelle prossime settimane. Lo ha detto il ministro della Difesa francese Sebastian Lecornu in un'intervista al "Journal du Dimanche". Lecornu ha osservato che la Francia sta sviluppando droni kamikaze, anche se tale pratica è tutt'ora in fase sperimentale. "Nelle prossime settimane, l'Ucraina sarà una delle prime a ricevere questi droni. Ciò rappresenta anche un'opportunità per testare in combattimento questa nuova generazione di attrezzature", ha affermato Lecornu. Il ministro ha aggiunto che dall’inizio dell’invasione su vasta scala, la Francia ha addestrato 10 mila combattenti ucraini. Secondo Lecornu, nel 2024 verranno formati tra i 7 e i 9 mila militari. (Frp)