Roma: Celli partecipa a celebrazioni capodanno cinese a piazza Vittorio, "vicinanza a comunità"

- La presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli ha partecipato, su delega del sindaco Gualtieri, alle celebrazioni del Capodanno cinese a Piazza Vittorio Emanuele II, promosse dalle Associazioni della Comunità cinese di Roma. È quanto si legge in una nota della presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli. "Siamo in un luogo simbolo di una città multiculturale e multietnica, per festeggiare il Capodanno Cinese e testimoniare la nostra vicinanza e il nostro abbraccio alla vostra comunità. Una festa che è un tripudio di colori, gioia e musica con un programma di iniziative davvero bello e significativo e tra l’altro aperto a tutti", ha affermato la presidente Celli nel corso del suo intervento di saluto. "È una festa - ha aggiunto - che accomuna tante persone in molte parti del mondo e che ha una storia e una tradizione antica, espressione di una cultura millenaria e dell’identità di un popolo di cui oggi abbiamo l’onore di accogliere una comunità così vasta, integrata ed operosa. A Roma abbiamo tante persone inserite nel mondo del lavoro, nel commercio, nell’impresa, che sono parte del tessuto sociale ed economico e contribuiscono al suo sviluppo. Basti pensare a un dato: tra i ragazzi di origine cinese iscritti nelle scuole di Roma, oltre l’80 per cento è nato in Italia". (segue) (Com)