Roma: Celli partecipa a celebrazioni capodanno cinese a piazza Vittorio, "vicinanza a comunità" (2)

- "Quello che si apre - ha sottolineato la presidente dell'Assemblea capitolina - è L’anno del Drago, sinonimo di potere magnanimo, forza ed armonia, elementi e qualità che il popolo cinese e la vostra comunità rappresentano e trasmettono orgogliosamente. Roma è sempre stata una città inclusiva e vuole continuare a esserlo, vivendo in armonia con tutte le componenti che contribuiscono alla sua crescita e soprattutto con chi, come voi, ha dimostrato di sapersi integrare al meglio. Perché la ricchezza è fondata sulle differenze. Siamo consapevoli che momenti come questo servono a rinsaldare l’amicizia tra i popoli, a superare barriere e pregiudizi. La conoscenza e la contaminazione tra le nostre culture sono molto utili per rafforzare il rispetto reciproco. E Roma, Capitale d’Italia, che da sempre è attenta alla promozione delle relazioni e della cooperazione internazionale, è disponibile a fare in pieno la propria parte", ha concluso. (Com)