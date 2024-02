Ex-Ilva: Fim Cisl, domani al governo chiediamo decisioni e soluzioni defintive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'incontro previsto domani presso la sala Monumentale a Largo Chigi con il governo su ex-Ilva, “ci aspettiamo soluzioni definitive da varare e attuare già da martedì e non ulteriori analisi, rinvii o nuovi approfondimenti”. Lo dichiarano in una nota il segretario generale Fim Cisl, Roberto Benaglia, e il segretario nazionale Valerio D'Alò. “Dall'ultimo incontro avuto oramai un mese fa con il governo, la situazione è ulteriormente degenerata e dobbiamo assolutamente fare ogni sforzo per salvare dalla fine definitiva il siderurgico di Taranto e di tutto il gruppo. Queste settimane hanno visto il governo cercare ulteriori soluzioni. Ma il confronto ulteriore con i Mittal non ha aiutato la situazione", aggiungono. (segue) (Rin)