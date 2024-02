Medio Oriente: Netanyahu, “no diktat internazionali su creazione Stato palestinese”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo israeliano approverà un testo per respingere “ogni tentativo di imporre ad Israele in maniera unilaterale uno Stato palestinese”. Lo ha detto oggi il premier Benyamin Netanyahu, citato dall’emittente pubblica “Kan”. Il capo del governo ha spiegato che il testo, inserito all’ordine del giorno della riunione di governo all’ultimo minuto, respingerà "i diktat internazionali". Secondo il testo della risoluzione proposta da Netanyahu, "un accordo come questo può essere raggiunto solo attraverso trattative dirette tra le parti, senza precondizioni", aggiungendo che riconoscere uno Stato palestinese “dopo il massacro del 7 ottobre garantirebbe un premio enorme al terrorismo ed impedirebbe qualsiasi accordo di pace in futuro”. Un recente articolo della “Washington Post” ha riferito che gli Stati Uniti e i partner arabi starebbero lavorando a una proposta per pubblicare una “cronologia ferma” sulla creazione di uno Stato palestinese. La destra israeliana che appoggia il governo Netanyahu ha reagito con stizza e il ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich, leader del Partito Sionista Religioso, ha chiesto che il governo si esprima ufficialmente per respingere la creazione di uno Stato palestinese.(Res)