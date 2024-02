Firenze: Calderone, andrò lì nelle prossime ore per primo incontro con inquirenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di Firenze "è una tragedia e come tale va considerata. Andrò a Firenze nelle prossime ore proprio perché credo sia giusto non solo portare la solidarietà alle famiglie dei morti e dei feriti, ma anche avere un primo incontro con gli inquirenti, con chi si sta occupando di definire, di accertare la dinamica dei fatti". Lo ha affermato, a RaiNews24, in merito alla tragedia sul lavoro di due giorni fa nel capoluogo toscano, la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone. (Rin)