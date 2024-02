Regno Unito: "Telegraph", Harry non potrà tornare a ricoprire i doveri reali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, dopo che il principe Harry e sua moglie, Meghan Markle, decisero di trasferirsi negli Stati Uniti, Elisabetta II diede la sua benedizione affinché il nipote e sua moglie iniziassero una “nuova vita” in conformità con il loro desiderio di maggiore indipendenza. Allo stesso tempo sono stati pubblicati i termini rigorosi “dell’accordo” concluso con il principe Harry. Secondo i suoi termini, il principe e sua moglie non potranno più rappresentare la Corona e svolgere compiti ufficiali come membri della famiglia reale, e perderanno tutti i privilegi, compreso il diritto di chiamarsi “Loro Altezze”, così come i titoli militari onorari. che erano stati precedentemente assegnati al principe Harry. (Rel)