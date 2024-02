Argentina: Milei prepara viaggio negli Stati Uniti, possibile incontro con Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, si recherà il prossimo fine settimana negli Stati Uniti, per partecipare al Conservative Political Action Conference (Cpac), tradizionale luogo di incontro della destra locale. Lo riportano i media locali segnalando che Milei - alla prima trasferta negli states da presidente -, dovrebbe intervenire alla conferenza nella giornata di sabato 24, per poi rimpatriare in serata. Il capo dello Stato, accompagnato dalla sorella Karina (e forse dalla ministra della Sicurezza, Patricia Bullrich), potrebbe incontrare l'ex presidente Usa, Donald Trump, di cui si dice grande sostenitore. Milei dovrebbe partire da Buenos Aires nella serata di venerdì 23, dopo un colloquio con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, a sua volta reduce dal vertice dei ministri degli Esteri dei Paesi del G20, a Rio de Janeiro. (segue) (Abu)