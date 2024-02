Argentina: Milei prepara viaggio negli Stati Uniti, possibile incontro con Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trump e Milei hanno più volte, pubblicamente, espresso reciproca ammirazione. Il leader repubblicano aveva commentato il discorso tenuto al Forum economico mondiale di Davos, come prova dei "grandi progressi" segnati da Milei. "Il nuovo presidente dell'Argentina, Javier Milei, che ama per davvero l suo Paese, sta lavorando duro, e secondo molti di coloro che sanno, sta facen do grandi progressi", ha scritto Trump sul profilo Truth Social, la piattaforma da lui creata. Per il leader Repubblicano, Milei è "il Maga (vuol fare di nuovo grande l'Argentina), lavora sodo e contro ogni pronostico, ci riuscirà. Spero di poterlo aiutare in futuro", ha chiosato Trump, in piena corsa per una nuova candidatura alla Casa Bianca. (segue) (Abu)