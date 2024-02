Argentina: Milei prepara viaggio negli Stati Uniti, possibile incontro con Trump (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già in passato Trump si era pubblicamente speso in favore di Milei. A novembre, l'ex presidente aveva salutato la vittoria del leader de La libertà avanza (Lla) contro il candidato di centrosinistra, l'ex ministro dell'Economia, Sergio Massa. "Sono molto orgoglioso di te. Cambierai completamente il tuo Paese e farai in modo che l'Argentina torni ad essere grande", scriveva Trump. Due giorni dopo, nel corso di una telefonata di congratulazioni, Trump prometteva una visita nella capitale argentina. Il "presidente eletto ha ricevuto la telefonata dell'ex presidente degli Stati Uniti, che si è congratulato e ha segnalato che la vittoria con ampio margine alle elezioni di domenica ha avuto un grande impatto a livello mondiale. Al tempo stesso l'ex presidente Trump ha detto che viaggerà nella città di Buenos Aires per incontrarlo", si leggeva in una nota della presidenza. (segue) (Abu)