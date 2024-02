Argentina: Milei prepara viaggio negli Stati Uniti, possibile incontro con Trump (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello negli Stati Uniti sarà il terzo viaggio internazionale che Milei sosterrà da quando si è insediato come presidente. Dopo il passaggio al Forum di Davos, a metà gennaio, Milei ha compiuto a febbraio una trasferta di cinque giorni in Israele, seguita dal passaggio in Vaticano e chiusa con la visita ufficiale in Italia. In Israele, oltre agli incontri con presidente e primo ministro, Milei ha incontrato i familiari delle vittime e dei sequestrati dagli attacchi di Hamas, si è recato in visita in alcuni luoghi tradizionali del culto ebraico e confermato l'intenzione di voler spostare a Gerusalemme l'ambasciata argentina. Nella Santa Sede, il presidente argentino ha potuto suggellare il riavvicinamento con papa Francesco, dopo le polemiche emerse in campagna elettorale. In Italia, Milei ha sostenuto incontri con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Abu)