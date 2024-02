Disabilità: Locatelli, a conferenza Onu porteremo talenti cucina italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'Onu ogni anno c'è la conferenza mondiale sulla disabilità dove noi portiamo degli eventi, quest'anno li porteremo sull'inclusione, i talenti e le competenze della cucina italiana. Così la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, in occasione dell'ottava edizione dei Campionati della Cucina Italiana organizzata da Federcuochi in collaborazione con Italian Exibition Group, all'interno della manifestazione "Beer & Food Attraction" alla Fiera di Rimini. “A giugno saremo a New York con alcuni dei ragazzi che lavorano in questi enti e associazioni dove hanno la possibilità di mettere al servizio il loro talento e le loro competenze. Ogni persona ha un talento e una competenza sulle quali dobbiamo investire – ha osservato – quale modo migliore per farlo se non attraverso la cucina, la ristorazione, l'accoglienza, dove il nostro Paese è ai massimi livelli". (segue) (Rin)