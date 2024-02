Ue: Borrell, nessuno difende democrazia e diritti umani nel mondo più dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Chi è che difende di più nel mondo la democrazia e i diritti umani dell'Unione europea?”: lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza Josep Borrel intervenendo ai lavori della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. “Siamo imperfetti e potete criticarci per tante cose, ma non saprei chi si è battuto più dell'Ue per difendere la democrazia e i diritti umani a livello globale”, ha detto Borrell. (Res)