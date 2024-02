Ue: Gasparri (FI), serve commissario Difesa e politica comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

20 luglio 2021

- Serve un commissario anche per la difesa, serve una difesa comune che riduce le spese, migliora la qualità della presenza, anche perché come dicevano nel Rinascimento: "chi non porta le proprie armi è destinato a a portare quelle altrui". Lo ha dichiarato il presente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ospite a "Sky Agenda" su Sky Tg24. "L'Italia e l'Europa saranno sempre amici alleati dell'America, quale che sia il presidente dell'America. Faccio parte con Forza Italia del Ppe e teoricamente dovremmo guardare più ai repubblicani che non ai democratici, tuttavia il rapporto Atlantico resta sempre fondamentale, è uno degli assi della democrazia del pianeta. Trump, lo ha dimostrato quando è già stato presidente, sembra prediligere una politica isolazionista - First America, prima l'America - e questo non è un bene se non c'è un'alleanza vasta e solida", ha aggiunto. (segue) (Rin)