Ue: Gasparri (FI), serve commissario Difesa e politica comune (2)

- "Forza Italia ed il Ppe - ha proseguito Gasparri - ritengono fondamentale la difesa europea e oggi ci sono sui giornali delle dichiarazioni di Ursula Von der leyen del Ppe e presidente della Commissione europea che vanno nella direzione di istituire un Commissario alla difesa. Noi abbiamo commissari alla concorrenza, all'agricoltura, all'industria, ma nella geografia europea c'è anche un commissario per la politica estera”. “La sinistra ha sempre osteggiato questo discorso dicendo che la difesa comune non serve e poi pensa di salvare gli ucraini o altri aggrediti una volta col popolo dei fax, una volta con le mail o i WhatsApp. Serve - ha concluso - una politica di difesa, Forza Italia ci crede, l'Europa deve farla e sarà per noi una delle priorità, al centro anche dal nostro Congresso Nazionale che celebreremo la prossima settimana". (Rin)