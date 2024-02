Lavoro: Calderone a Bombardieri, io partecipo a tutti i tavoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io partecipo a tutti i tavoli, sono spesso a palazzo Chigi e là dove c’è bisogno di me. In questi mesi abbiamo tanti fronti aperti, l’Ilva, la Tim, il Piano nazionale di ripresa e resilienza: io ci sono, non l’ho visto". Lo ha detto, a RaiNews24, la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, rispondendo al segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, che dopo l'incidente sul lavoro di Firenze di due giorni fa, aveva affermato: "Ogni anno ci sono mille morti sul lavoro, non incontriamo la ministra del Lavoro da cinque mesi". (Rin)