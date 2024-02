Roma: costringono con la forza 2 persone ad abbandonare l'auto, fermati 3 uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno costretto con la forza due persone ad abbandonare l'auto su cui viaggiavano per poi scappare. Per questo, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto tre uomini, due 18enni e un 19enne, tunisini senza fissa dimora e con precedenti, poiché accusati di rapina aggravata in concorso. È successo la scorsa notte, quando il conducente di un'auto e un suo amico, mentre erano in transito su via Palmiro Togliatti, sono stati costretti con la forza da tre persone ad abbandonare la l’auto su cui viaggiavano. A seguito dell’allarme dato al 112 e della conseguente segnalazione di ricerca dell’auto rubata, diramata dalla Centrale Operativa dei carabinieri del gruppo di Roma, poco dopo, in via Molfetta, nel quartiere Alessandrino, il mezzo è stato individuato e fermato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, con a bordo i tre indagati. Condotti in caserma, sono stati riconosciuti dalle vittime che, hanno presentato denuncia – querela. Per questo motivo, i militari, d’intesa con la Procura della Capitale, hanno sottoposto a fermo i tre uomini e li hanno condotti presso il carcere di Roma Regina Coeli dove il Tribunale di Roma ha convalidato gli arresti. (Rer)