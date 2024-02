Germania: "Bild", forniti all'Ucraina mezzi blindati inadatti e a prezzi gonfiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa tedesco ha fornito all'Ucraina veicoli corazzati completamente inadatti al combattimento e acquistati a prezzi gonfiati. Lo scrive il quotidiano “Bild”. All'inizio di giugno 2023, il ministero ha confermato alla testata tedesca che la Germania avrebbe fornito all'Ucraina 66 veicoli blindati. Alla commessa hanno partecipato Rheinmetall e Flensburger Fahrzeugbau (Ffg). Di conseguenza, il ministero della Difesa ha optato per i mezzi Apc prodotti da Ffg. Questi veicoli corazzati per il trasporto di personale sono stati sviluppati negli Stati Uniti, il loro nome originale è Batt Umg e vengono prodotti in diversi Paesi su licenza Usa. Sinora, secondo l'elenco pubblicato sul sito web del governo tedesco, l'Ucraina ha ricevuto 48 veicoli blindati di questo tipo. Come scrive “Bild”, i corazzati da trasporto truppe si sono rivelati del tutto inadatti alle operazioni sul campo di battaglia e in generale alle condizioni di combattimento. Innanzitutto, ciò è dovuto all'armatura sottile, che praticamente non protegge dal fuoco di artiglieria, razzi e mortai. L'armatura dell'Apc fornisce protezione solo dalle armi da fuoco manuali, quindi ciò li rende inadatti in determinati contesti operativi. (segue) (Geb)