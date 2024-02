Germania: "Bild", forniti all'Ucraina mezzi blindati inadatti e a prezzi gonfiati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa tedesco ha riferito al giornale che la parte ucraina non aveva bisogno di una maggiore protezione al momento della conclusione del contratto, ma un anonimo funzionario ucraino ha affermato che non era così. "Naturalmente vorremmo avere veicoli protetti dalle mine", ha detto alla pubblicazione. Secondo lui, la parte tedesca non ha offerto tali veicoli corazzati con protezione rafforzata. Allo stesso tempo, il Ministero della Difesa aveva una scelta: poteva trasferire i pesanti veicoli corazzati Fuchs prodotti da Rheinmetall. Inoltre, riferisce “Bild”, si è scoperto che, contrariamente al contratto, i veicoli blindati non venivano assemblati in Germania. Ffg ha assegnato l'ordine all'appaltatore Usa Tag Germany. Attraverso intermediari negli Stati Uniti, l'ordine è stato infine ricevuto da Tag Middle East negli Emirati Arabi Uniti. In questo Paese sono stati assemblati i veicoli corazzati per il trasporto di personale, che sono stati poi inviati in Ucraina. (segue) (Geb)