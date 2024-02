El Salvador: presidente Bukele sarà relatore alla conferenza dei conservatori Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sarà anche il presidente del Salvador, Nayib Bukele, al Conservative Political Action Conference (Cpac), la conferenza politica annuale a cui partecipano attivisti conservatori e politici da tutti gli Stati Uniti e dal mondo. "Oratore confermato: presidente Nayib Bukele alla Cpac 2023", scrive il comitato organizzatore in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. Messaggio ripubblicato dallo stesso Bukele, senza ulteriori dettagli. Nei giorni scorsi, alcuni media salvadoregni avevano avvertito che quello di Bukele potrebbe essere il discorso di apertura del convegno, in agenda dal 21 al 24 febbraio. L'ultimo intervento, il più atteso della kermesse inaugurata nel 1974 da Ronald Reagan, sarà quello del candidato Repubblicano alla presidenza Usa, Donald Trump. Al convegno, tra gli altri, sono attesi il leader del partito conservatore spagnolo Vox, Santiago Abascal, il presidente dell'Argentina, Javier Milei, e Nigel Farrel, alfiere del Brexit. (Was)