Sardegna: Gasparri, FI svolgerà ruolo fondamentale per elezioni regionali e comunali

20 luglio 2021

- In tre giorni più di dodici incontri con cittadini, categorie e territori mi hanno consentito di verificare il forte impegno di Forza Italia in Sardegna che, in queste ore in attesa che mercoledì arrivi il segretario nazionale Antonio Tajani, è stata presente con il sottoscritto, il capogruppo alla Camera Barelli, i ministri Casellati, Bernini, Pichetto Fratin e tanti altri esponenti che, anche in questi ultimi giorni di campagna elettorale, parteciperanno agli incontri e alle iniziative. “Forza Italia svolgerà un ruolo fondamentale per le elezioni regionali ma guarda anche alle elezioni comunali”. Lo dichiara in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. “Ho incontrato i quadri ed i dirigenti di Cagliari in questo lungo giro dell'isola e ho concordato che, ad esempio, Edoardo Tocco, che é generosamente in campo per le elezioni regionali, potrà essere una risorsa non solo per la Regione ma anche per le elezioni comunali del capoluogo, che si terranno a giugno in concomitanza con le elezioni europee. Forza Italia, nel rispetto dell'unità della coalizione, dirà la sua e metterà in campo le sue migliori energie anche per le elezioni comunali di Cagliari", aggiunge. (Rin)