Russia: Faraone (Iv), regime Putin sempre più preoccupante

- "C'è un corto circuito ed è singolare come in Ucraina, paese bombardato dalla Russia, l'obiettivo sia quello di svolgere elezioni democratiche, mentre in Russia ci si prepara a celebrare delle elezioni farsa". Lo ha detto a Skytg24 Davide Faraone, capogruppo di Italia viva alla Camera. "Non dimentichiamo che Navalnyj, unico oppositore di Putin è stato fatto fuori, prima avvelenato e imprigionato in Siberia, la sua morte è stata ricordata in ogni ogni singolo Comune del nostro Paese - ha continuato il parlamentare -. E' evidente che c'è una chiara preoccupazione per il crescente regime di Putin". (Rin)