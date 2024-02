Firenze: Gasparri (FI), su tragedia no a sciacalli, sì a maggiore sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Su Firenze "diciamo no agli sciacalli, ma sì ad una maggiore sicurezza sul lavoro. Non si possono accettare tragedie come questa. Bisogna anche stare attenti a evitare troppi ingressi in Italia che aprono per gli stranieri la strada dello sfruttamento, mentre il lavoro deve essere regolato per tutti da regole precise da rispettare ovunque". Lo ha detto alle telecamere Rai Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia. (Rin)