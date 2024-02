Camera: fonti, nessun contatto presidenza-governo su inammissibilità odg Costa su terzo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'istruttoria sulla inammissibilità degli emendamenti e degli ordini del giorno è competenza esclusiva degli uffici della Camera, segue un percorso tecnico e non certo politico o discrezionale. Ovviamente non ha fatto eccezione l'ordine del giorno Costa relativo al terzo mandato. Non c'è stato dunque nessun contatto tra la presidenza della Camera ed il governo per esprimere l'inammissibilità". E' quanto segnalano fonti della Camera. (Rin)