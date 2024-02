Russia: Medvedev, tentativi di riportarci a confini 1991 causeranno guerra globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tentativi di riportare la Russia entro i confini del 1991 scateneranno una guerra globale con l'Occidente e ad attacchi contro Berlino, Londra, Washington e altri obiettivi. Lo ha scritto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitrij Medvedev sul suo canale Telegram. Medvedev ha osservato che “le potenze nucleari non hanno mai perso contro nessuno” nelle guerre “in cui difendono la loro patria”, la loro terra e il loro popolo e i loro valori. “I tentativi di riportare la Russia entro i confini del 1991 porteranno solo a una cosa: una guerra globale con i Paesi occidentali in cui utilizzeremo il nostro intero arsenale strategico. Avverrà a Kiev, Berlino, Londra, Washington e in tutti gli altri bellissimi luoghi storici che da tempo fanno parte degli obiettivi della nostra triade nucleare (componenti: terrestre, navale ed aerea)", ha sottolineato Medvedev. (Rum)